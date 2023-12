41. Deutscher Rock und Pop Preis 2023 geht erstmals an Österreich

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 21:14 / ©KK

George Theodorou, ein gebürtiger Grieche, der derzeit in Allerheiligen bei Wildon lebt, erreicht erneut internationale Anerkennung mit seiner neuesten Single „Remember Me“. Nachdem er bereits 2021 für sein Debütalbum „Water“ neunfach ausgezeichnet wurde, bricht sein aktueller Song „Remember Me“ nun neue Rekorde.

George Theodorou holt vier Auszeichnungen

Der Sänger erhielt nicht nur den Preis als „Bester Rock-Sänger 2023“ und für den „Besten Rock-Song 2023“, sondern sichert sich auch den zweiten Platz für die „Beste Komposition 2023“ und den „Besten Pop-Song 2023“. Der Höhepunkt des Abends bei der Verleihung des 41. Deutschen Rock und Pop Preises am Samstag, dem 16. Dezember 2023, in der Siegerlandhalle in Siegen, Deutschland: George Theodorou gewinnt mit „Remember Me“ den renommierten „Deutschen Rock Preis 2023“ und holt somit erstmals diese Auszeichnung nach Österreich.

Connecting Arts Agency gewinnt als Top-Management Rock/Pop 2023

Zusätzlich zur individuellen Anerkennung für George Theodorou erzielt die international tätige Künstlervermittlungs- und Entertainment-Agentur „Connecting Arts – Entertainment Agency e.U“ unter der Leitung von Theresa Ritter einen großen Erfolg. Die Agentur, die derzeit den Künstler George Theodorou betreut, wird als „Erfolgreichstes Management Rock / Pop 2023“ nominiert und sichert sich diese prestigeträchtige Kategorie dank beeindruckender Erfolge wie über 200 Live-Auftritten pro Künstler und Jahr.

Begeisterung über Erfolge

„Es ist etwas ganz Besonderes, zu einer Preisverleihung in Deutschland eingeladen zu werden und dann gleich mehrere Auszeichnungen nach Österreich zu bringen!“, freut sich Theresa Ritter überwältigt über die erlangten Preise. „Die Tatsache, als kleine Agentur und als Unterstützer unabhängiger Künstler anerkannt zu werden, ist für uns von enormer Bedeutung. Wir sind sehr erfreut darüber, im Ausland Anerkennung zu finden – das motiviert uns, weiterzumachen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.12.2023 um 21:22 Uhr aktualisiert