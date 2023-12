Sonniges Wetter erwartet: Temperaturanstieg am Dienstag

Am Dienstag bestimmt hoher Luftdruck das Wetter im Ostalpenraum. Großteils sonniges und trockenes Wetter erwartet uns, wobei letzte Nebelfelder sich schnell auflösen werden. Außer in Gebieten wie dem Donautal, dem Wiener Becken und dem östlichen Flachland, wo der Nebel bis zum Mittag bestehen kann. Die Temperaturen liegen früh zwischen minus 5 und plus 6 Grad, steigen dann aber tagsüber auf 3 bis 13 Grad an, wobei die wärmsten Regionen in den östlichen Voralpen liegen, so die Geosphere Austria.