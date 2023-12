Sonnige Aussichten: Temperaturanstieg am Dienstag

Die Wetteraussichten für die Steiermark am Dienstag versprechen erneut sonnige und milde Verhältnisse. Morgendliche Nebelfelder lösen sich zügig auf, und Wolken sind tagsüber kaum zu erwarten. Zudem bleibt der Wind schwach, was für ruhige Bedingungen spricht. Die Frühtemperaturen bleiben in den Tälern und Niederungen frostig, während im Bergland bereits teilweise Plusgrade verzeichnet werden. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen allgemein auf 5 bis 11 Grad. In sonnigen Hanglagen, die leicht erhöht liegen, können sogar Werte von bis zu 14 Grad erreicht werden, so die Meterologen der Geosphere Austria.