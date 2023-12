Strahlend sonniges Wetter in Kärnten am Dienstag zu erwarten

Abseits der hartnäckigen Nebelfelder im Klagenfurter Becken erwartet Kärnten auch am Dienstag strahlend sonniges Wetter. In Regionen, die von Nebel oder schattigen Tälern betroffen sind, können die Temperaturen teilweise leicht unter den Gefrierpunkt fallen. Hingegen werden in sonnigen Tälern Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad erwartet. Besonders in sonnigen Hanglagen steigen die Temperaturen wieder über 10 Grad an, berichtet die Geosphere Austria.