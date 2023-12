Weihnachtswunsch erfüllt: Schwerkranke Lina (9) trifft Sarah Connor

Schon mehrmals hat 5 Minuten über die emotionale Geschichte von Lina berichtet. Bei dem kleinen Mädchen wurde im Alter von drei Jahren ein bösartiger Knochenkrebs (Ewing Sarkom) diagnostiziert. Zwischenzeitlich schien sie den Krebs besiegt zu haben, doch dann kam die Krankheit wieder zurück. Heute ist die Kärntnerin neun Jahre alt und kämpft immer noch tapfer gegen den Krebs an.

Dank Social-Media-Aufruf: Linas Traum wurde wahr

Trotz der schweren Schicksalsschläge lässt sich Lina die Freude am Leben aber nicht nehmen. Besonders die Musik von Sarah Connor hilft dem Mädchen dabei, schwierige Situationen zu meistern. Deshalb wollte sie auch unbedingt das Konzert der Sängerin in Wien besuchen. Zunächst schien sich dieser Traum allerdings nicht zu erfüllen. „Mir war das viel zu gefährlich… gerade jetzt wo fast jeder einen Schnupfen oder Husten hat“, erzählt Linas Mutter, die kein Risiko eingehen wollte. Doch den Wunsch ihrer Tochter wollte sie natürlich trotzdem irgendwie erfüllen. Und damit war sie nicht die Einzige. Auch „Die Mätzchen“ – ein Grazer Influencer-Trio, das eine Ehe zu dritt führt – wollten helfen und starteten kurzerhand einen Aufruf auf ihren Social Media Kanälen, in der Hoffnung, mit der Hilfe ihrer Follower Sarah Conners Aufmerksamkeit zu bekommen. Und siehe da – der Plan ging auf. Über Nacht ging das Video viral und hatte zehntausende Aufrufe. Auch die Tochter von Sarah Conner sah das Video und war von Linas Geschichte so berührt, dass sie es natürlich ihrer Mutter zeigte. Und dann ging alles ganz schnell.

Lina trifft ihr Idol Sarah Connor

Linas Weihnachtswunsch erfüllte sich und sie wurde tatsächlich zum Konzert eingeladen. Um für ihre Sicherheit zu sorgen gab es für sie und ihre Mutter sogar eine eigene Loge, einen eigenes desinfizierten Waschraum mit WC und abgepackte Snacks. „Alles so toll organisiert. Wir hatten eine tolle Aussicht zur Bühne. Das Konzert war MEGA!“, schwärmt Linas Mutter. Doch was sie nicht ahnten war, dass nach dem Auftritt noch eine weitere Überraschung auf Lina warten würde. „Dann kam diese liebe Frau auf uns zu, die das alles so toll mit geplant hat und fragte Lina, ob sie denn Lust hat Sarah kennen zu lernen…Sarah würde nämlich schon auf sie warten“, erzählt die Mutter weiter. Gesagt, Getan!

Lina durfte die Sängerin also nach dem Konzert in ihrer Garderobe treffen. Ein Augenblick, der wohl für beide Seiten unvergesslich bleiben wird. „Sie hat sich so viel Zeit für Lina genommen…das war so schön zum mit ansehen…dass sich ein Star nach einem so langen, so tollen Bühnenauftritt so viel Zeit nimmt…HUT AB! Ich musste mich so zusammen reißen, dass mir nicht die Tränen kommen!“, erinnert sich die Mutter an den emotionalen Moment. Auch für Sarah Connor selbst war es ein besonderes Ereignis. „Besonders glücklich war ich , die kleine Lina begrüßen zu dürfen! Ihr habt dafür gesorgt, dass ich ihren Wunsch bemerkt habe. Sie war mit ihrer Mama auf dem Konzert in einer separaten Loge und hat mich hinterher in meiner Garderobe besucht und wir haben nett geplaudert“, teilt sie ihren Fans mit.