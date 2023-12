Unfall in St. Veit: Zwei Autos krachen auf Kreuzung zusammen

St. Veit an der Glan

Gestern Abend, gegen 21.10 Uhr, fuhr eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit mit ihrem Auto auf der Klagenfurter Straße in St. Veit an der Glan stadteinwärts. Bei der Kreuzung mit der Lastenstraße wollte sie diese geradeaus überqueren, kollidierte daraufhin jedoch mit einem auf der Lastenstraße in Richtung Marktstraße fahrenden Fahrzeug eines 21-Jährigen.

Unfallauto prallt auch gegen Mehrparteien-Wohnhaus

Durch die Kollision kam der Wagen der Lenkerin erst mehrere Meter nach dem Zusammenprall zum Stillstand und prallte außerdem auch noch leicht gegen die Außenfassade eines dortigen Mehrparteien-Wohnhauses. Die 21-Jährige wurde verletzt und gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin zur weiteren Abklärung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lenker des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen war schwerer Sachschaden entstanden, wie die Polizei berichtet.