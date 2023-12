Alko-Raser in Salzburger Altstadt von ziviler Streife gestoppt

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 07:34 / ©Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Eine zivile Polizeistreife in der Altstadt von Salzburg wurde in den späten Abendstunden des 19. Dezember 2023 auf einen auffällig schnellen Fahrzeug aufmerksam. Der Fahrer des Wagens nutzte die Busspur in der Neutorstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Während der Nachfahrt wurde festgestellt, dass der Tachometer des Zivilfahrzeugs eine Geschwindigkeit von beinahe 100 km/h anzeigte.

Behörden leiten rechtliche Schritte ein

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers und des Fahrzeugs wurde eine Alkoholisierung von 0,52 Promille beim Fahrer festgestellt. Der verantwortliche Fahrer wird entsprechend bei den zuständigen Behörden angezeigt.