In ganz Österreich: Steigende Schülerzahlen im Schuljahr 2022/23

Die Unterstufe der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen stetigen Anstieg und erreichte im Schuljahr 2022/23 mit insgesamt 125.005 Schülern einen Höchststand. Das bedeutet eine Steigerung von 12,2 % im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt.

AHS-Zahlen leicht gestiegen, BHS-Rückgang setzt sich fort

In der Sekundarstufe II gab es unterschiedliche Entwicklungen. Die Schülerzahl der AHS-Oberstufe stieg leicht an, mit einem Plus von 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr, was über zehn Jahre einen Anstieg von 1,3 % bedeutet. Im Bereich der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) gab es seit dem Höchststand im Schuljahr 2011/12 jährlich einen leichten Rückgang der Schülerzahlen. Allerdings verzeichneten die Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik kontinuierlich steigende Schülerzahlen, mit einem Anstieg von 11,9 % im Vergleich zu 2012/13.

Rückläufige Schülerzahlen an Technischen und Kaufmännischen Höheren Schulen

Technische und gewerbliche höhere Schulen verzeichneten hingegen einen Rückgang der Schülerzahlen um 3,8 % im Vergleich zu 2012/13. Auch bei den Kaufmännischen und wirtschaftsberuflichen höheren Schulen gab es rückläufige Besuchszahlen, nämlich um 8,3 % bzw. 9,8 %.