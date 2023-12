Jeder Meter zählt: Fitnessstudio sammelt Spenden für schwerkranke Kinder

Nicht nur Jürgen, sondern auch der Crossfit Verein war nach dieser Geschichte überzeugt, dass sie dem Verein gerne etwas zurückgeben möchten. Jedes Jahr werden in Österreich rund 700 Säuglinge mit Herzfehler geboren, deren Eltern dankbar über die Unterstützung sind, die sie vom Verein Herzkinder erhalten. Das war die Geburtsstunde von: MY HEART WODs FOR YOU!