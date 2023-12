Kleine Entdecker ganz Groß: Wo versteckt sich der Weihnachtswichtel?

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 11:42 / ©kärnten.museum

Es raschelt und knistert, Kichern schallt durch die Gänge. Man findet Fingerabdrücke an Glasscheiben und Krümel in Vitrinen. Die Wichtel haben sich im Landesmuseum Kärnten versteckt.

Wichtelsuche in Klagenfurt

Die Mitarbeiter des Museums suchen verzweifelt nach den Wichteln. Nicht, weil sie sie loswerden wollen, sondern weil sie in der Bibliothek gelesen haben, dass Wichtel einen Wunsch erfüllen, wenn man alle findet. Am Samstag, 23. Dezember 2023, können Kinder von 10 bis 17.30 Uhr sich auf Wichtelsuche im Landesmuseum Klagenfurt begeben. Finder werden belohnt. An der Kasse kann die Anzahl der gefunden Weihnachtswichtel bekanntgegeben werden – dort wartet eine kleine Überraschung. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Mit Schwung ins neue Jahr

Das Carinthia Saxophon Quartett belebt seit 1988 das Kärntner Kulturleben und fungierte im Laufe der Jahre immer wieder als Kulturbotschafter im Ausland – beispielsweise 1997 mit einer Amerikatournee in Las Vegas, New York, Washington und Chicago. Somit wird zeitgenössische Österreichische Musik für klassisches Saxophonquartett vorgestellt. Schwerpunkte des Quartetts sind die Pflege der französischen Originalliteratur für Saxophonquartett, Uraufführungen zeitgenössischer Kompositionen – hauptsächlich von österreichischen Komponisten. Auch Musik aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen wird gespielt. Am Samstag, 30. Dezember 2023, wird im Kärntner Landesmuseum der Jahresausklang mit einer musikalisch umrahmten Führung gefeiert. Beginn ist um 10 Uhr.

©gerhard_maurer Am 30. Dezember findet das Konzert statt.

Infos zur Anmeldung: Eine Anmeldung ist bis 27. Dezember möglich.

Kosten: 29 Euro pro Person im Package (Eintritt, Führung UND Brunch inklusive)

Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt, die Führung und der Brunch kostenlos. T: 0463 240025 (Kassa) | außerhalb der Öffnungszeiten: 050 536-30599

E: [email protected]

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.12.2023 um 11:47 Uhr aktualisiert