Flughafen Klagenfurt soll modernisiert und ausgebaut werden

Die heute beschlossenen elf Millionen Euro werden der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) zur Verfügung gestellt, um eine Kapitalerhöhung in der KFBG (Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft) durchzuführen. „Das soll für den Flughafen Klagenfurt die Liquidität sicherstellen und nötige Investitionen in die für den Standort Kärnten so wichtige Infrastruktur ermöglichen“, betonte Gruber.

„Nach Jahren des Stillstandes müssen wir aufholen“

Das Terminalgebäude sowie der Gastrobereich sollen beispielsweise modernisiert, ein General Aviation Center errichtet sowie der Gate-Bereich ausgebaut und ein Hangar zur Absicherung des BMI-Stützpunktes in Klagenfurt errichtet werden. Der Fokus liege auf Investitionen, die rasch Erträge für den Flughafen bringen. „Nach Jahren des Stillstandes müssen wir in einigen Bereichen aufholen. Ziel ist, dass sich der Flughafen Klagenfurt in fünf Jahren ohne öffentliche Zuschüsse selbstständig erhält“, so Gruber, der in dem heutigen Beschluss ein klares Signal der Regierung für den Erhalt des Flughafens sieht.

Markus Bliem wird Leiter der Abteilung 15

Doch in der Regierungssitzung wurde eine weitere Weichenstellung beschlossen. Die neue Abteilung 15 – Standort, Raumordnung und Energie besetzt. Mit dem bisherigen Kopf der Strategischen Landesentwicklung, Markus Bliem, sei die Stelle des neuen Leiters der Abteilung 15 laut Gruber hervorragend besetzt. „Mit seinen Erfahrungen auf dem Gebiet der Standortentwicklung wird es ihm gelingen, diesen Bereich mit den weiteren Aufgaben der Abteilung 15, der Energiewende und der Raumplanung, zusammenzuführen“, ist sich der stellvertretende Landeshauptmann sicher.