Langfinger treiben in Kärntner Sportgeschäften ihr Unwesen

Zwischen dem 16. und dem 19. Dezember 2023 schlugen bislang unbekannte Täter in einem Sportgeschäft in Wolfsberg zu. „Sechs hochpreisige Skijacken mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro wurden gestohlen“, heißt es seitens der Polizei. Von den Tatverdächtigen fehlt derzeit jede Spur.

Zweiter Ladendiebstahl in Klagenfurt

Ähnliches spielte sich am 18. Dezember 2023 auch in einem Sportfachhandel in Klagenfurt ab. „Während des laufenden Geschäftsbetriebes stahl ein bislang unbekannter Täter rund 15 Wanderjacken. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro“, erklären die Beamten. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist nicht bekannt.