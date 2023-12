In Gartenhütten eingebrochen: Diebe suchten mit Werkzeug das Weite

Zwischen dem 16. und 19. Dezember 2023 trieben Einbrecher in Sankt Veit an der Glan wieder ihr Unwesen. Eingebrochen wurde in eine Schrebergartenhütte und in eine angrenzende Werkzeughütte. Wer die Täter waren, ist bislang noch nicht bekannt. Sie durchwühlten die Hütten und bedienten sich an verschiedenen elektrischen Handwerkzeugen. Danach verschwanden die Einbrecher damit spurlos. Der verursachte Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.12.2023 um 15:14 Uhr aktualisiert