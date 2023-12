Weihnachtliche Tradition: Friedenslicht kommt bald wieder nach Kärnten

In Kärnten kann das Friedenslicht ab 23. Dezember an den Rotkreuz-Dienststellen abgeholt werden.

Hier übernimmt das Rote Kreuz Kärnten die Aufgabe, das Licht in alle Bezirke zu verteilen. „Ich freue mich, dass die Übergabe des Friedenslichtes an die Bevölkerung auch in Kärnten bereits zur Tradition geworden ist“, so Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. Die Überbringung des Friedenslichtes wird an die Bezirksstellen, wie jedes Jahr, im Roten Kreuz in Klagenfurt gefeiert. Ab 23. Dezember kann das Friedenslicht dann in jeder Rotkreuz-Bezirksstelle abgeholt werden.

Symbol für den Weihnachtsfrieden

In der Stadt Bethlehem haben nach christlicher Überlieferung Engel bei der Geburt Jesu verkündet: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seiner Gnade“. Daran erinnert das Friedenslicht aus Bethlehem, das für uns das Symbol des Weihnachtsfriedens ist „Das Friedenslicht soll uns daran erinnern, dass in rund der Hälfte der Staaten auf der ganzen Welt bewaffnete Auseinandersetzungen auf der Tagesordnung stehen. Es soll uns deutlich machen, wie glücklich wir sind, in einem sicheren Land zu leben. Es soll uns aber auch an die Pflicht erinnern, dass wir uns für den Frieden einsetzen“, ist sich Pirz sicher.

Rotkreuz-Hilfe als „Licht in der Dunkelheit“

Die unermüdlichen Rotkreuz- Mitarbeiter sind Tag für Tag sowie Nacht für Nacht, an den Feiertagen, zu Weihnachten und zum Jahreswechsel im Einsatz. Sie sehen diese Hilfe als ihren Beitrag dazu, um ein wenig Licht in die Dunkelheit zu bringen. Auch an den Weihnachtsfeiertagen sind die Rotkreuz-Zentralen besetzt und das Friedenslicht kann abgeholt werden.