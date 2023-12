Wiener (69) von Straßenbahn erfasst – tot!

Ein 69-Jähriger soll aus bislang unbekanntem Grund in der Straßenbahnstation Großjedlersdorf die Straßenbahngleise betreten haben. Die gerade in die Station in Fahrtrichtung Stammersdorf einfahrende Straßenbahn der Linie 31 erfasste den 69-Jährigen trotz sofortiger Notbremsung. Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte vor Ort nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Linie 31 war in beide Fahrtrichtungen für einige Zeit gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.12.2023 um 15:30 Uhr aktualisiert