100 Jahre Kelag: Neue Stiftung setzt auf mehr Lebensqualität in Kärnten

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 15:30 / ©Kelag

„Die Kelag ist seit 100 Jahren als verantwortungsbewusstes Unternehmen gesellschaftlich in Kärnten engagiert. Mit der ‚100 Jahre Kelag Stiftung‘ wollen wir unser Engagement verstärken und damit einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität in unserem Bundesland leisten“, erklärt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.

Junge Talente werden gefördert

Die Stiftung wird sich vor allem den Bereichen Soziales, Bildung sowie Kunst und Kultur widmen. „Wir erkennen besonders in diesen Feldern die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit gesellschaftlich in Kärnten nachhaltig wirksam zu werden“, betont Kelag-Vorstand Danny Güthlein. Spezielles Augenmerk will die Kelag auch auf Großprojekte zur Förderung junger Talente legen, um deren Bildungschancen zu steigern.

Neue Perspektiven ermöglichen

Die Unterstützung der kulturellen Bedeutung und Vielfalt Kärntens zielt schließlich darauf ab, die Anziehungskraft und Sichtbarkeit des Bundeslandes durch eine lebendige Kulturszene zu erhöhen. Auch liegt der Schwerpunkt darauf, den Zugang zu Kunst und Kultur möglichst niederschwellig zu gestalten und jungen Talenten Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Die konkreten Details befinden sich aktuell in Ausarbeitung. Über ihre Aktivitäten wird die „100 Jahre Kelag Stiftung“ in Zukunft regelmäßig berichten.