Bei Fensterreinigung: Arbeiter (58) stürzte in den Tod

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 17:26 / ©Pexels.com

Ein 58-jähriger Mann aus Wiener Neustadt führte am 19. Dezember 2023, gegen 13 Uhr, Fensterreinigungsarbeiten mittels einer fahrbaren hydraulischen Hebebühne im Gemeindegebiet von Breitenau im Steinfelde, Neunkirchen, durch. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa 3,5 Meter auf den Asphaltboden. Der 58-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Fremdverschulden ist laut Polizei auszuschließen. „Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.