E-Carsharing-Flotte cruist bald durch Klagenfurt

„Das E-Carsharing-Projekt ‚Share4u‘ ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein, um unserem Ziel, der Klimaneutralität 2030, ein Stück näherzukommen“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bei der Präsentation des neuen e-Carsharing Systems im Lakeside Park. Klagenfurt ist die erste Landeshauptstadt in Österreich, in welcher das neue E-Carsharing-System des slowenischen Unternehmens „Avant Car“ ausgerollt wird. Zunächst wird mit elf Standorten gestartet, die mit fünf E-Carsharing-Fahrzeugen ausgestattet werden.

Im Februar 2024 geht es los

Diese stehen der Bevölkerung ab Februar 2024 zur Verfügung. „Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Einführung der E-Carsharing-Flotte in Klagenfurt, an der ich mit Herzblut seit Beginn der Periode mit allen Projektpartnern gearbeitet habe. Sie markiert einen Wendepunkt in puncto Mobilität und einen Meilenstein im gemeinsamen Engagement für Umweltschutz“, freut sich auch Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten). Im weiteren Verlauf soll die Fahrzeugflotte auf 65 E-Fahrzeuge an 25 Standorten im Klagenfurter Stadtgebiet anwachsen. Die Abwicklung läuft über die eigene App „Avant2Go“.

Klimafreundliche Mobilitätsform

Das Projekt „Share4u“ soll nicht nur darauf abzielen, die individuelle Mobilität zu verbessern, sondern auch das Bewusstsein für klimafreundliche und kostengünstige Mobilitätsformen bei der Klagenfurter Bevölkerung zu schärfen. Viele Familien besitzen beispielsweise wenig genutzte Zweitfahrzeuge, welche durch Sharing-Angebote kostengünstiger ersetzt werden könnten. „Wir freuen uns, dass immer mehr Städte langfristige Nachhaltigkeitspläne haben und dass Klagenfurt eine dieser Städte ist“, so Matej Čer, Geschäftsführer Avant Car d.o.o. Slowenia, abschließend.