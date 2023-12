325 Einkaufswägen voll Lebensmittel für Kärntner in Not gesammelt

Am dritten Adventsamstag ging die vorweihnachtliche Charity-Aktion der Jungen Volkspartei (JVP) offiziell zu Ende. Funktionäre und Freiwillige jeden Alters standen vor Supermärkten in ganz Kärnten bereit, um Kunden die Möglichkeit zu bieten, haltbare Lebensmittel und Haushaltsprodukte für bedürftige Kärntner Familien zu spenden. In diesem Jahr konnten 325 Einkaufswägen voller Lebensmittel gesammelt werden. „Mein Dank gilt nicht nur den über 100 Freiwilligen, die ihre Zeit dieser karitativen Aktion widmen, sondern auch den zahlreichen Spendern. Es ist erfreulich zu sehen, wie viele junge Kärntnerinnen und Kärntner gerade in dieser schwierigen Zeit bereit sind zu helfen. Es macht mich unfassbar stolz“, erklärt Gemeinderat Julian Geier, Obmann der JVP.

Aktion wird fortgesetzt

Die JVP Kärnten koordiniert diese Aktion in enger Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Kärnten, das mit seiner Organisationsstruktur für die Logistik im Hintergrund und die Verteilung an die Menschen in den Bezirken sorgt. „Ich bin dankbar, dass wir mit dieser Aktion individuelle Unterstützung, direkt und unbürokratisch vor Ort umsetzen können“, betont Elisabeth Scheucher-Pichler, Präsidenten des Hilfswerks Kärnten. Auch im kommenden Jahr soll die Aktion „Taten statt Worten“ fortgesetzt weerden.