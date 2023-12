369.000 Euro fließen 2024 in freie Seezugänge

Die Beschlüsse der heutigen Regierungssitzung reichten von der Bildung über die Kultur bis hin zu Gesundheit, Soziales, Arbeitsmarkt und Bauwirtschaft, führt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) aus: „Wir wollen auch der Wirtschaft signalisieren, dass wir alles tun, um die Konjunktur zu beleben.“

Investitionen in Landesimmobilien

So sieht das Bauprogramm des Landesimmobilienmanagements für 2024 bis 2028 – wie bereits berichtet – Gesamtinvestitionen von rund 250 Millionen Euro vor. Rund 6,17 Millionen Euro seien zum Beispiel für den Umbau und die Sanierung des Konzerthausgebäudes in Klagenfurt veranschlagt. In die Umsetzung eines parallelen Rechenzentrums des Landes in der Bezirkshauptmannschaft Villach fließen rund 2,8 Millionen Euro. Ebenso beschlossen wurde die Bezügeerhöhung um 9,15 Prozent für die Landesbediensteten.

Auch das Konzerthausgebäude in Klagenfurt soll saniert werden.

Beschlüsse von Bildung bis hin zur Kultur

87 Millionen Euro schwer sei laut Kaiser der Territoriale Beschäftigungspakt mit dem AMS Kärnten. „Mit ihm geben wir vor allem auch das Bekenntnis ab, dass wir die Jugend nicht im Stich lassen. 15 der 87 Millionen Euro sind für Maßnahmen für bis zu 25-Jährige vorgesehen“, so der Landeshauptmann. Beschlossen wurde auch die Finanzierungs- und Leistungsvereinbarung 2024 bis 2028 für die Fachhochschule Kärnten, welche das Land in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt zirka 50 Millionen Euro unterstützen wird. Rund 700.000 Euro hat die Landesregierung zudem für den musealen Betrieb des Bachmannhauses in der Klagenfurter Henselstraße 26 festgesetzt.

Investitionen in freie Seezugänge

Diskutiert wurde auch der Bericht der Seeuferkommission. Insgesamt sollen 369.000 Euro für fünf Projekte mit ökologischen Maßnahmen bzw. zur Schaffung freier Seezugänge aufgewendet werden. Dies sei auch der Startschuss dafür, die Mittel aus der Motorbootabgabe dafür zweckgebunden einzusetzen.

Insgesamt sollen 369.000 Euro in freie Seezugänge fließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.12.2023 um 19:05 Uhr aktualisiert