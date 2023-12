Festnahme wie im Film: COBRA-Beamte seilten sich von Mauer ab

Festnahme und Überstellen eines Marokkaners: So lautete der Auftrag der Fremdenbehörde. Als die Beamten der Polizeiinspektion Feldkirch diesen am heutigen Dienstagmorgen, dem 19. Dezember, ausführen wollten, endete das Ganze in einem Großeinsatz. Der 22-Jährige zückte ein Messer und drohte aus dem Fenster im vierten Stock zu springen, als die Polizisten in sein Zimmer in einer Feldkircher Flüchtlingsunterkunft kamen.

Großeinsatz

Der Verhandlungsgruppe der Polizei gelang es noch, ihn zu überreden, das Messer wegzulegen, aber er verharrte weiterhin am Fenster. Jeden Moment könnte er aus dem Fenster in die Tiefe springen. Die Feuerwehr breitete unterhalb des Gebäudes vorsorglich ein Sprungtuch aus. Beamten des Einsatzkommandos COBRA gelang es kurz darauf, den Marokkaner über eine Abseiltechnik zurück in das Zimmer zu stoßen. Dort konnte er unverletzt festgenommen werden.