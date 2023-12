Amoklauf angekündigt: Salzburger Schulen erhielten Droh-Mails

Eine schockierende E-Mail gelangte am gestrigen Montag in das Postfach einer Salzburger Schule ein, darin wurde ein Amoklauf, der am Mittwoch, 20. Dezember, stattfinden würde, angedroht. In einem Schreiben informierte die Bildungsdirektion Salzburg, dass mehrere Schulen im Stadtgebiet derartige schriftliche Drohungen bekamen. Wie viele Schulen genau bedroht wurden, soll nun in den Ermittlungen geklärt werden.

Polizeieinsatz

Auf jeden Fall kam es wegen der Amoklauf-Drohungen schon zu einem Polizeieinsatz an den betroffenen Schulen. Wie „Salzburg24“ berichtet, hat die Exekutive eine mutmaßlich verdächtige Person ausgeforscht. Der Verdacht hat sich allerdings nicht erhärtet.

Vorerst keine Evakuierung

Seitens der Polizei habe man bisher noch zu keiner Evakuierung oder Schließung geraten – es bestehe keine akute Gefährdungslage. Die einzelnen Schulen wurden von der Bildungsdirektion vorerst mal beauftragt, Nachschau zu halten. Die weiteren Ermittlungen laufen auf Hochtouren.