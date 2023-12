Viersprachiges Serviceportal hilft Fachkräften beim Ankommen

Welcome to Carinthia

„Um neu ankommende Arbeitskräfte bei uns bestmöglich zu unterstützen, haben wir das Online-Serviceportal ‚Welcome to Carinthia‘ ins Leben gerufen“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Ziel sei es, Kärnten als attraktiven Standort für qualifizierte Arbeitskräfte zu positionieren und ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um sich hier niederzulassen. Dazu wurde das Budget für das Standortmarketing massiv aufgestockt.

In vier Sprachen

Unter welcome-to-carinthia.at finden Interessierte nun in Deutsch, Englisch, Italienisch und Slowenisch wertvolle Infos und Hinweise zum Thema „Ankommen in Kärnten“ und erhalten Antworten auf alle lebensnahen und praktischen Alltagsfragen. Beworben wird das Online-Infoportal mit einer groß angelegten, mehrsprachigen Social-Media- und Online-Kampagne in den Zielmärkten Slowenien, Norditalien, Süddeutschland und Österreich. „Damit werden gezielt Gründer, Investoren und Fachkräfte angesprochen, um das Interesse für Kärnten als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt zu wecken“, führt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) aus. Das Serviceportal wird laufend mit aktuellen Informationen und hilfreichen Dokumenten zum schnellen Download ergänzt und vom Carinthian Welcome Center (CWC) betreut.