Verletzter im Wald & Traktor-Unfall: Feuerwehr wurde alarmiert

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 21:32

Um 11.12 Uhr heulte die Sirene heute zum ersten Mal in Köppling: Ein Mann verletzte sich am Bein und konnte nicht mehr selbstständig weiter. Die Florianis brachten den Verletzten mit einer Korbtrage aus dem abschüssigen Waldstück zu einem Feldweg, wo der Notarzt wartete. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das UKH Grad gebracht.

Traktor kippte um

Um 13.33 Uhr heulte die Sirene erneut über den Dächern von Köppling. „Ein Traktoranhänger gefüllt mit Hackschnitzeln stürzte im Kreisverkehr um und verteilte seine Ladung in einer angrenzenden Einfahrt“, berichten die Florianis. Gemeinsam mit der Feuerwehr Söding wurde die noch im Anhänger befindliche Ladung entleert und anschließend die Fahrzeugbergung durchgeführt. Nach über zwei Stunden konnten die Florianis wieder einrücken.