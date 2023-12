Milder Wintertag steht uns bevor

Ganz im Norden könnte es am Mittwochvormittag den einen oder anderen leichten Schauer geben, ansonsten bleibt es in Kärnten trocken. „Im Laufe des Nachmittags lichtet sich sogar der Nebel in Unterkärnten und ausgehend von Westen setzt sich wieder die Sonne durch“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag größtenteils 1 bis 6 Grad. Dazu kommt teilweise spürbarer Nordwestwind auf.