WAC-Spieltermine für den Grunddurchgang sind fixiert

Am darauffolgenden Samstag, dem 17. Februar 2024, steht gegen die WSG Tirol bereits das zweite Heimspiel des Frühjahrs am Programm. Danach geht es für die Lavanttaler zu zwei schwierigen Auswärtsspielen gegen den LASK und den SK Sturm Graz. Zum Abschluss des Grunddurchgangs treffen die Wölfe in der Lavanttal-Arena am auf den SCR Altach. Tickets für die beiden Heimspiele gegen den SK Rapid Wien und die WSG Tirol sind ab sofort in der Geschäftsstelle sowie online ehältlich.

Alle Termine im Überblick RZ Pellets WAC – SK Rapid Wien am Sonntag, dem 11. Februar 2024, um 14.30 Uhr

