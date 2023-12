„Gigantisch“: Farbspektakel lässt Kärntner Himmel rot aufleuchten

Ein wahres Farbspektakel hat die Kärntner heute in der Früh beim Aufstehen erwartet. Der Himmel leuchtete überall, wo keine Nebeldecke ihn verdeckte, in den abenteuerlichsten Farben. Von gelb-rot bis violett war fast alles dabei. Zahlreiche Leser haben uns dabei Fotos zukommen lassen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

„Wohnen wir in einer Orange?“

„Das Morgenrot ist wieder einmal gigantisch“, schreibt eine Kärntnerin etwa. Ein weiterer Kärntner glaubt fast, er wohne in einer Orange, so stark war das orangegefärbte Licht in Mallnitz in den Morgenstunden. Trotz des altbekannten Spruchs „Morgenrot, Schlechtwetter droht“ erfreuen wir uns einfach an den tollen Farben, die uns der Himmel heute „geschenkt“ hat. Und immerhin: Laut „GeoSphere Austria“ kündigt sich der nächste Niederschlag erst für morgen Abend, am 21. Dezember, in den nördlichen Regionen Kärntens an.