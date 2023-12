40 Mitarbeiter joblos: Villacher Unternehmen hat 700.000 Euro Schulden

Insgesamt 40 Mitarbeiter sind demnach von der Pleite betroffen, sie alle haben mit 31. Dezember dann keine Jobs mehr, weil der Betrieb mit Jahresende eingestellt wird. Das Unternehmen befasste sich seit 2004 mit der Personalbereitstellung, hat 775.000 Euro Passiva und nur 40.000 Euro Aktiva – daraus ergeben sich Schulden von mehr als 700.000 Euro.

Bis Corona verlief alles „äußerst zufriedenstellend“

Grund für die Insolvenz ist laut Insolvenzantrag die Corona-Pandemie. Bis zu Corona ist alles „äußerst zufriedenstellend“ verlaufen, heißt es dort. „In den letzten Jahren konnte die Gesellschaft die an sie herangetragene Nachfrage mit einheimischen Arbeitskräften nicht mehr erfüllen.“ Eine alternative Lösung fand man am ungarischen Arbeitsmarkt, doch die Bereitschaft, in Österreich zu arbeiten, reduzierte sich in Ungarn schon bald.

Steuernachzahlung von rund 170.000 Euro

In weiterer Folge gab es auch noch mehrere Forderungsfälle im Zuge von Insolvenzen, die mehrere 100.000 Euro betrafen. „Den Schlusspunkt bildete eine Finanzprüfung mit dem Ergebnis der Steuernachzahlung von rund 170.000 Euro“, heißt es im Insolvenzantrag abschließend.

