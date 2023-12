Besinnliche Weihnachten: Hier finden die Kärntner Christmetten statt

Musikalisch gestaltet wird die Christmette im Klagenfurter Dom von einem Männerensemble der Dommusik. Geleitet wird sie von Domkapellmeister Thomas Wasserfaller. Auch die Kärntner Weisenbläser sind mit Hirten-, Krippen- und Weihnachtsliedern dabei

Krippenfeiern, Kindermessen und Co.

Die Termine der weiteren Krippenfeiern, Kinder- und Christmetten in Kärnten sind direkt in den Pfarren, auf deren Websites oder unter www.kath-kirche-kaernten.at/christmetten aus dem Gottesdienst-Kalender abrufbar. Er wird von den Pfarren selbstständig befüllt.

Weihnachtsgebete in ganz Kärnten

Bereits an den Vorabenden des Heiligen Abends lädt die Katholische Jugend zu Weihnachtsgebetsnächten als Einstimmung auf das Weihnachtsfest ein. Am Donnerstag, 21. Dezember um 17 Uhr, findet sie in Althofen und am Samstag, 23. Dezember um 17.30 Uhr, in Wolfsberg statt.

Christmetten in den Kärntner Bezirkshauptstädten: Klagenfurt:

Domkirche: 15.30 Uhr, 18 Uhr, 23.30 Uhr

Kapuzinerkirche: 17 Uhr, 22 Uhr

Christkönigskirche: 22 Uhr

Heiligengeistkirche: 22 Uhr

St. Ruprecht: 16 Uhr 21 Uhr

Welzenegg: 15 Uhr 16.30 Uhr, 22 Uhr

Wölfnitz: 16 Uhr, 22 Uhr

Viktring Stiftskirche: 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 24 Uhr

Viktring-Stein: 23 Uhr Villach:

Hlgst. Dreifaltigkeit: 16 Uhr, 22.30 Uhr

Kapelle Warmbad: 20 Uhr

Maria Gail: 15.30 Uhr, 22 Uhr

Maria Landskron: 16 Uhr – Weihnachtsmusical

St. Jakob: 15 Uhr, 21.15 Uhr

Feldkirchen: 15 Uhr, 16 Uhr, 22 Uhr

St. Ulrich: 22 Uhr

St. Urban: 22.30 Uhr

Hermagor: 22 Uhr

St. Veit: 19.30 Uhr, 22 Uhr

Molzbichl: 16 Uhr (WGF/K), 22 Uhr

Spittal/Drau: 15 Uhr, 16 Uhr, 22 Uhr

Klein St. Veit: 14.30 Uhr (WGF/K)

St. Peter am Wallersberg: 22 Uhr

Völkermarkt: 16.30 Uhr (WGF/K), 22.15 Uhr

St. Margarethen: 16 Uhr

Wolfsberg Markuskirche: 16.30 Uhr (WGF/K), 22 Uhr

Maria Himmelfahrtskirche: 20 Uhr Eine Übersicht für alle Kärntner Orte findet ihr hier.

