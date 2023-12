Handel-Streikwelle hat jetzt auch Kärnten erfasst

In Billa Plus

Am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, haben die Warnstreiks nach den abgebrochenen Verhandlungen in der 6. KV-Runde für den Handel auch in Kärnten begonnen. In Wolfsberg streikte man unter anderem in der Billa Plus-Filiale in der Spanheimerstraße 32. Regulär hätte er um 7.15 Uhr geöffnet, als Protest haben die Mitarbeiter aber die Arbeit bis 7.30 Uhr liegen gelassen.

Auch in den nächsten Tagen gibt es Warnstreiks

Danach ist es noch zu einer Betriebsversammlung gekommen, die etwa bis 8 Uhr gedauert hat. Während dieser Zeit gab es ebenfalls nur einen eingeschränkten Verkauf. Auch in anderen Betrieben gab und wird es in den kommenden Tagen noch Warnstreiks geben, verrät man gegenüber 5 Minuten.