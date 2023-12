Überfall ging viral: Fünf Jahre Haft für gescheiterten Trafik-Räuber

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 12:49 / ©BMI / Alexander TUMA

Eine Raubserie mit insgesamt sieben Überfällen auf Trafiken, Tankstellen und ein Wettbüro zog sich von März bis August 2023 durch die Steiermark und das Burgenland. Ein 35-jähriger Steirer konnte daraufhin Ende des Sommers festgenommen werden. Das Video des gescheiterten Raubes in Graz ging viral – wir haben berichtet. Am heutigen Mittwoch, 20. Dezember 2023, wurde er am Landesgericht Eisenstadt verurteilt.

Hohe Schulden führten zu den Taten

Hauptgrund für die Überfälle seien laut eigenen Angaben finanzielle Probleme. Hinzu komme eine Scheidung sowie Drogen, Spiel- und Wettschulden. Er sei einfach total abgerutscht und seine Taten seien nicht zu entschuldigen, gab er Medienberichten zufolge vor Gericht bekannt. Bei den Überfällen bedrohte der die Mitarbeiter teilweise auch mit einer Waffe.

Zu Haftstrafe verurteilt

Nicht nur die Überfälle, sondern auch schwere Nötigung wird dem 35-Jährigen vorgeworfen. Der Angeklagte soll einer Frau das Handy entrissen und weggeschmissen haben. Die Frau wollte die Polizei rufen. Mit seiner Tat wollte der Angeklagte dies verhindern. Weiters soll er seine Partnerin mit einem Stoß verletzt haben. Der Angeklagte wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weiters muss er an Wettbüro Schadenersatz bezahlen. Auch Schmerzensgeld wird von ihm verlangt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.12.2023 um 14:54 Uhr aktualisiert