Verkäuferin verriet Betrügern Aktivierungscodes von 19 Apple Gift Cards

Am Telefon

Über eine Stunde lang telefonierte die 36-jährige Angestellte eines Warenhandelsbetriebs in der Stadtgemeinde Gmünd mit den bisher unbekannten Tätern. Diese verleiteten die Frau zur Aktivierung von insgesamt 19 Apple-Geschenkkarten. Auch die dazugehörigen Aktivierungscodes gab sie am Telefon bekannt. „Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.