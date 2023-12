Deine Spende zählt: Rotes Kreuz sucht dringend Blutspender

Die Zahl an Krankmeldungen in Kärnten ist nach wie vor hoch. Dieser Umstand wirkt sich auch auf die Anzahl der Blutspenden und auf den Lagerstand an Blutprodukten aus. „Die Lage bleibt ernst. In Hinblick auf Weihnachten und die kommenden Feiertage müssen wir die Bevölkerung bitten, dringen zum Blut spenden zu kommen, damit es zu keinen Versorgungsengpässen kommt. Wir bitten alle, die sich gerade fit und gesund fühlen, jetzt noch vor den Festtagen Blut zu spenden“, heißt es vom Roten Kreuz.

Blutbedarf macht keine Weihnachtsferien

Eine Blutspende ist nach knapp zehn Minuten erledigt und tut nicht weh. Vor der Blutspende ist ein Gesundheitsfragebogen auszufüllen, danach folgt noch ein kurzer medizinischer Check und ein Abklärungsgespräch. Die eigentliche Spende dauert unter zehn Minuten, danach gibt es noch Snacks und Getränke und für alle. Für diejenigen, die sich jetzt noch vor Weihnachten zum Spenden entscheiden und damit zum Lebensretter werden hat das Rote Kreuz auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet. „Notfälle, in denen Freunde, Familienangehörige, oder man selbst auf Blutkonserven angewiesen war, sind für viele Motivation, Blut zu spenden. Doch es sollte nicht nur eine spontane Reaktion sein. Wer gesund ist, sollte jetzt Blut spenden kommen“, so Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes.

Jetzt Blutspenden!

Das Rote Kreuz appelliert daher dringend an die Kärntner Bevölkerung, in den nächsten Tagen und Wochen Blut zu spenden. Nur so kann ein Blutnotstand verhindert und kranken und verletzten Menschen weiterhin geholfen werden. „Spenden Sie jetzt Blut und retten Sie Leben! Motivieren Sie auch Ihre Freunde, Bekannte und Familienmitglieder zur Blutspende. Es kommt auf jede und jeden Einzelnen an, denn jeder Tropfen zählt“, so Pirz abschließend.

Wann ist Blutspenden nach einer Erkrankung möglich?

Nach einer leichten Erkältung oder einer Covid-19-Infektion mit mildem Verlauf ist das Blutspenden bereits nach sieben Tagen wieder erlaubt. Bei hochfieberhaften Infekten ist eine Wartezeit von mindestens vier Wochen vor einer Blutspende einzuhalten. Blutspenden dürfen Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die gewisse gesundheitliche und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig. Erstspender dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Spende das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das Körpergewicht muss mindestens 50 Kilogramm betragen. Die nächsten Blutspendetermine findest du unter www.gibdeinbestes.at.

Weitere Informationen: Blut ist ein wichtiges Notfallmedikament, das in Österreich alle 90 Sekunden benötigt und vielfältig eingesetzt wird. Blutkonserven können rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, von Spitälern angefordert werden. Was viele nicht wissen: Ein Großteil der Blutprodukte wird für die Behandlung schwerer Krankheiten, wie zum Beispiel bei Krebstherapien, Anämie aber auch unter anderem bei Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen verwendet. Da Blutkonserven aber maximal 42 Tage haltbar sind, ist eine kontinuierliche Aufbringung des Notfallmedikaments erforderlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.12.2023 um 15:10 Uhr aktualisiert