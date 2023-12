Darum besuchte Kärntner Rauchfangkehrer den Bundespräsidenten

Am Foto: Innungsmeister-Stellvertreter Bernhard Gritsch, Präsidentengattin Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Innungsmeister Michael Verderber und Spartengeschäftsführer Manfred Zechner (v.l.)

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 15:38 / ©Peter Lechner/HBF

Innungsmeister Michael Verderber und Innungsmeister-Stellvertreter Bernhard Gritsch überbrachten Staatsoberhaupt Alexander van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer die besten Wünsche für das Jahr 2024 und überreichten dem Präsidentenpaar einen Korb mit Kärntner Schmankerln.

50 Rauchfangkehrer-Betriebe in Kärnten

Van der Bellen betonte die Bedeutung der Branche für Sicherheit und Brandschutz und dass Kärnten dieses Jahr zu Weihnachten eine besondere Rolle zukommt, zumal auch der Christbaum in der Hofburg aus Kärnten, aus Bad Eisenkappel, stammt. Derzeit gibt es in Kärnten 50 Rauchfangkehrer-Betriebe, die zehn Lehrlinge ausbilden und rund 200 Rauchfangkehrer beschäftigen. „Fünf Unternehmen werden sogar von Frauen geführt“, so Verderber abschließend.