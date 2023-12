Warnung: Sturm fegt mit bis zu 90 km/h über Österreich

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 15:49 / ©Montage: GeoSphere/ Pixabay

Die Kaltfront eines Skandinavientiefs sorgt für ungemütliches Wetter kurz vor Weihnachten. Schon mit heutigem Mittwoch wurden wegen der Kaltfront Regen- und Schneefälle angesagt – 5 Minuten hat berichtet. Aber die Kaltfront „leitet zudem eine recht unbeständige, nicht allzu kalte und vor allem stürmische Phase ein, die uns aller Voraussicht nach bis in die Weihnachtszeit hinein begleiten wird“, weiß die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ).

Hier wird es stürmisch

Dass es in den nächsten Tagen stürmisch wird, bestätigen auch verschiedene Wetter-Warnkarten. „Im Bereich der starken nordwestlichen Höhenströmung ist vielerorts mit Sturmböen von 70 bis 90 km/h zu rechnen“, warnt die GeoSphere Austria. Auf den Bergen ist sogar mit Orkanböen zu rechnen. In all der Zeit wird der Sturm phasenweise von Regen- und Schneeschauern begleitet. Vor allem betroffen sind die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Laut dem aktuellen Posting der „Wetterlounge“ bleiben die Steiermark, Osttirol und Kärnten eher verschont.

Bis Weihnachten

Den Prognosen zufolge soll diese stürmische Phase auch bis zum Samstag und eventuell sogar bis Weihnachten anhalten. Bereits am Donnerstagabend ist lokal mit stürmischem Wind zu rechnen. Im Laufe der Nacht auf Freitag werden die Böen dann immer stärker. Lokal kommt es im Laufe des Freitags zu Entspannungen, ehe der Wind am Samstagmorgen noch einmal stärker wird. „In der Nacht auf Samstag und Samstagmorgen erwarten wir nach dem europäischen Modell die schwersten Sturmböen von Vorarlberg bis Wien! Hier werden verbreitet Böen um die 80 – 90 km/h dabei sein. Samstagfrüh sind selbst in Wien Böen um die 90 – 100 km/h möglich“, prognostiziert die Wetterlounge.