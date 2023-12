Weihnachtsgeschäft geht in die finale Runde: CITYPARK zieht Bilanz

Die guten Entwicklungen der vergangenen Wochen deuten für den CITYPARK immer mehr auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft hin. Die vorweihnachtliche Zwischenbilanz fällt daher sehr positiv aus. Für den vierten Adventsamstag erwartet man noch ein intensives Finale für die Händler. „Die Stimmung ist sehr gut. Die Erwartungen an dieses Wochenende sind in allen Branchen sehr hoch“, so Waldemar Zelinka, CITYPARK Center-Manager.

ZEHNER-Gutscheine werden immer beliebter

Der steigende ZEHNER Shopping-Gutscheine-Verkauf zeigt, dass die Gutscheine ein besonders beliebtes Geschenk sind. Diese können vor Ort noch an der Zehner-Weihnachtswerkstatt verpackt werden und sind nicht nur in allen Shops des CITYPARK, sondern in allen 13 SES Shopping-Centern in Österreich einlösbar. „Die Gutscheinnachfrage in unserem Haus ist außerdem Indikator für das Geschäft nach Weihnachten, denn die Tage zwischen den Feiertagen gehören mit zu den umsatzstärksten im Jahr. Viele Kund:innen lösen ihre Gutscheine nach Weihnachten ein, um die zusätzlichen SALE-Angebote zu nutzen.“

Einpack-Service erleichtert den Weihnachtseinkauf

Für alle, die es nicht ausstehen können, Geschenke einzupacken, gibt es noch bis 23. Dezember das GRATIS-Einpack-Service, bei dem alle Geschenke kostenlos und mit viel Liebe verpackt werden. Auch bis 23. Dezember gibt es im ganzen Center wunderschöne Weihnachtsstände mit außergewöhnlichen Produkten, sowie auch den Christbaum-Verkaufsstand in der Fußgängerzone. Der Saxophonist Ingo Herzmaier sorgt diesen Samstag, 23. Dezember, im wunderschön geschmückten CITYPARK für zauberhafte Stimmung.