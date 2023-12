Startschuss gefallen: Das soll sich in Kärntens Sportvereinen ändern

Rund 1600 Sportvereine gibt es in Kärnten. Bei knapp 20 Prozent wurde im vergangenen Sportjahr ein Rücklauf verzeichnet. Die meisten Rückläufe gab es im Fußball mit 17,5 Prozent, gefolgt vom Tennis- (15,7 %) sowie Stocksport (13,4 %). Zuwachs an Mitgliedern gab es bei rund 36 Prozent der Vereine. Knapp zwei Drittel stufen das ehrenamtliche Engagement innerhalb des Vereines als sehr gut ein.

Finanzielle Hürden auch im Sport spürbar

Als größte Herausforderung für ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein wurden Zeitmangel sowie rechtliche Haftungsthemen genannt. Mehr finanzielle Mittel sowie eine stärkere öffentliche Wahrnehmung würden für mehr als die Hälfte der Befragten das Ehrenamt stärken. Weiters geht hervor, dass für viele der Befragten wäre eine Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrages schwer umsetzbar wäre. Die erschwerten finanziellen Belastungen spiegeln sich auch in die erhöhten Reisekosten sowie Aufwände für Miet- und Energiekosten in den Sportstätten wider. Etwas weniger als ein Drittel der Vereine empfinden den Zugang zu öffentlichen Fördermittel in Kärnten als ausreichend.

Die uns vorliegenden Ergebnisse spiegeln zum Großteil unsere Erwartungen wider. Neben den finanziellen Herausforderungen für unsere Sportvereine, sind Themen wie Work-Life-Balance sowie verstärkte Synergienutzung im Sportstättenbereich sicherlich Punkte, um die wir uns gemeinsam mit der Bundes- und Landespolitik im organisierten Sport kümmern müssen. Landessportdirektor Arno Arthofer

Große Herausforderungen im Nachwuchs

Der Personalmangel sowie das Desinteresse an Sport empfinden die Vereine und Verbände als größte Herausforderungen im Nachwuchsbereich. Mehr als die Hälfte der Befragten sind der Meinung, dass immer mehr Menschen sich vom Sportverein wegbewegen. „Um diesem Trend entgegenzuwirken, sollten mehr Angebote in den Vereinen geschaffen werden“, heißt es von den Kärntner Sportvereinen.

Großer Kampfgeist in den Vereinen

Als Hauptgründe für eine Mitgliedschaft in einem Sportverein wurden die Freude am Sport und an der Bewegung sowie die Teilnahme an Meisterschaften und Wettkämpfe genannt. Rund 45 Prozent geben an, dass die aktive Teilnahme der Eltern am Vereinsleben ihrer Kinder wenig bis gar nicht vorhanden ist. Interessant ist: Fast jeder Zweite empfindet die Funktionäre im Verein als zu alt.