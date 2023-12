KTS-Schüler überzeugten bei europäischem Wettbewerb

Der AEHT-Wettbewerb (European Association of Hotel and Tourismus Schools) ist ein europäischer Wettbewerb der Tourismusschulen. „Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch bei der diesjährigen Teilnahme so erfolgreich reüssieren konnten“, erklärte KTS-Direktorin Birgit Pipp. Ausgezeichnet wurden Noel Vrabic (Barista), Tomaz Robic (Culinary Art), Thomas Hinterlassnig (Front Office), Sophia Mühlegger (Restaurant), Leonie Lamprecht (Silber in Pastry) und Maximilian Pucher (Bronze in Wine Service).

Ehrenurkunden verliehen

„Das sind tolle Leistungen, die aber nur einen Teil wiedergeben dessen, was diese jungen Menschen draufhaben“, erklärt Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) bei der Übergabe der Ehrenurkunden. Der Bildungsreferent lobt die Schüler: „Ihr könnt mit Recht stolz auf euch sein. Es ist dieses bisschen ‚Mehr‘, das man gibt, das einem oft zum Erfolg führt.“