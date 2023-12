Stadt schiebt Kiesabbau-Vorhaben am Rogatsch einen Riegel vor

Den Antrag der Mineralrohstoff GmbH auf die Gewinnung der Kiesvorhaben aus dem Rogatsch – einem Berghügel in der Nähe des Faaker Sees – habe die Stadt Villach bereits vor mehr als 13 Jahren abgelehnt. Das geplante Kieswerk an der Großsattel Straße würde durch die Rohstoffgewinnung und den Schwerverkehr nicht nur die stark touristisch genutzte Ferienregion um den Faaker See schädigen. Auch der Naherholungs- und Siedlungsbereich der am Rogatsch liegenden Dörfer – Bogengeld, St. Niklas, Türkei, usw – würde unter dem Vorhaben leiden, heißt es seitens der Stadt. Bei den Anrainern stieß sie ebnso auf Missfallen – mehr dazu hier.

Nein zum Kiesabbau

Jetzt ist die Entscheidung über das mit der Mineralrohstoffknappheit begründete Ansuchen in erster Instanz gefallen. Aus Sicht der Stadtplanung bildet die markante Hügelkuppe des Rogatsch eine weitgehend unberührte Naturlandschaft sowie eine wertvolle Grünland- und Waldkulisse. Der vorgesehene Kiesabbau wäre nicht nur ein erheblich störender Eingriff in dieses naturräumlich geschlossene und einheitliche Areal, sondern würde auch zu einem Verlust eines für das umgebende Siedlungs- und Tourismusgebiet bedeutenden Naherholungsraumes führen. „Unsere Fachabteilungen haben das Projekt entschieden angelehnt“, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und weiter: „Wir erachten das Interesse an der Kiesgewinnung als weit geringer bedeutend als den unbezahlbaren Wert des Rogatsch für den Natur- und Klimaschutz, aber auch für Naherholung und den Tourismus.“

Bürgermeister Günther Albel (SPÖ)

ERDE-Stadtrat stärkt Bürgermeister den Rücken

Auch Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) unterstreicht das Veto: „Wir befinden uns inmitten einer Klima- und Biodiversitätskrise. Der Schutz unserer Wälder, unseres Bodens, des Trinkwassers und der Luft muss endlich oberste Priorität haben.“