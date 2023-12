Feuerwehr übte im Schigebiet St. Oswald für den Ernstfall

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 17:32 / ©FF Bad Kleinkirchheim

Übungsannahme war ein Brand bei der Spitzeck-Talstation im Schigebiet St. Oswald. „Zunächst wurde eine erste Lagebesprechung zwischen dem Feuerwehr-Einsatzleiter und dem Brandschutzbeauftragten der Bergbahnen durchgeführt“, berichten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinkirchheim von der Einsatzübung.

Einsatz mit Skidoos und Pistengeräten

Ein Kleinlöschfahrzeug begab sich daraufhin über einen Güterweg zur Einsatzstelle. Die restliche Mannschaft wurde mit Skidoos und Pistengeräten dorthin gebracht; die notwendigen Einsatzmittel im Schildkorb eines Pistengerätes transportiert. In der Folge wurden drei Löschleitungen in Stellung gebracht, mit denen der Brand erfolgreich bekämpft werden konnte. Als Löschwasserversorgung diente die Beschneiungsanlage. Nach dem taktischen Übungsende gab es eine Schlussbesprechung in der Brunnach-Talstation. Aus Sicht der Feuerwehr Bad Kleinkirchheim sei die Übung sehr gelungen gewesen. Insbesondere die gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Feuerwehr und Bergbahnen.