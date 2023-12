Tierquälerei auf St. Veiter Bauernhof: Schuldspruch für Landwirtin

Der Vorfall habe sich zwischen August 2022 und Februar 2023 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Veit an der Glan zugetragen, heißt es in der Anklageschrift. Die Deutsche soll bei zwölf Hochlandrindern und 14 Schweinen nicht für „die notwendige Pflege und Betreuung sowie die veterinärmedizinische Versorgung“ gesorgt haben. Zudem seien die Tiere „nicht mit genügend Nahrung umsorgt oder vor klimatischen Einwirkungen durch Kälte, Wind und Feuchtigkeit geschützt“ worden. Aufgrund „hochgradiger Abmagerung“ seien zwei Rinder in der Folge sogar verendet.

Schuldspruch für Landwirtin

Darum musste sich die gebürtige Deutsche am heutigen Mittwoch wegen Tierquälerei vor dem Landesgericht in Klagenfurt verantworten. Zur Richterin wurde Michaela Sanin bestellt. Laut dem ORF Kärnten wurde die Angeklagte im Zuge des Prozesses zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.