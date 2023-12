Unfall auf Semmering Schnellstraße nahm glimpfliches Ende

/ ©FF Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 18:32 / ©FF Bruck an der Mur

Am heutigen Mittwochnachmittag, dem 20. Dezember, kam es auf der S6 Semmering Schnellstraße in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall. Das Auto kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam auf der Seite zu liegen. Für den Lenker ging der Unfall glimpflich aus: Er blieb unverletzt. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur, die Freiwillige Feuerwehr Oberaich, Rotes Kreuz und Polizei.