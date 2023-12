Hochpreisige Fahrräder aus Kellerabteilen gestohlen

In der Nacht auf den 20. Dezember 2023 drangen bisher unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile von Mehrparteienwohnhäusern im Stadtgebiet von Wolfsberg ein. In der Folge stahlen sie sechs hochpreisige Fahrräder. „Den Geschädigten entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln in dem Fall.