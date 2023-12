Kärntner Handwerker stehen auch zu Weihnachten im Einsatz

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 20:30 / ©Pexels / Life Of Pix

Zahlreiche Betriebe sind an den Feiertagen erreichbar und helfen, Schäden binnen kürzester Zeit zu beheben. „Es ist für uns selbstverständlich, dass wir auch an den Feiertagen einen entsprechenden Service bieten“, betont Klaus Kronlechner, Obmann der WK-Sparte Gewerbe und Handwerk. Aufpassen heißt es allerdings bei der Suche nach einem Unternehmen im Internet, warnt der Spartenobmann: „Gerade an den Feiertagen wird die Not der Betroffenen oft ausgenutzt. Die Online-Auftritte wirken sehr professionell. In Wirklichkeit stecken aber Betrüger dahinter, die dann Rechnungen mit extrem hohen Summen ausstellen.“ Dazu komme, dass es sich dabei oft um Firmen ohne Gewerbeschein und mit schlecht ausgebildeten Mitarbeitern handelt. Sie würden oft sogar noch größeren Schaden anrichten.

Betrüger sind nur schwer zu erkennen

Besonders günstige Angebote, nicht zuordenbare Telefonnummern oder auch ein fehlendes Impressum sollten aber die Alarmglocken schrillen lassen. Finger weg heißt es auch bei Unternehmen, die ihren Firmensitz im Ausland angeben. „Empfehlenswert ist, ein regionales Unternehmen zu beauftragen, das lediglich einen Feiertagszuschlag verrechnet. Das spart viel Geld und Ärger“, weiß Kronlechner. Die Wirtschaftskammer Kärnten hilft Betroffenen von Notfällen an den Feiertagen, den richtigen Ansprechpartner für Reparaturen zu finden. Die Online-Plattform wko.at/ktn/notfalldienst verschafft einen raschen Überblick über geöffnete Handwerksbetriebe in der Nähe. Sie sind nach Sparten und Gewerken geordnet. Dachdecker und Spengler, Elektrotechniker, Glaser, Kälte- und Klimatechniker, Metalltechniker und Installateure sind hier mit ihren Kontaktdaten aufgelistet.