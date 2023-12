Stürmische Winde und viel Regen sind am Donnerstag zu erwarten

Am Donnerstag zeigt sich in Österreich wieder zweigeteiltes Wetter: Im Süden Österreichs bleibt es ganztägig trocken, auch einige Sonnen-Phasen gehen sich aus. An der Alpennordseite sieht das Wetter wiederum ganz anders aus: Hier ist es unbeständig mit einigen Schauern – von Westen her steigt die Schneefallgrenze bis 1.600 Meter.

Starke Niederschläge

„Im Laufe des Tages breiten sich von Nordwesten her generell teils ergiebige Niederschläge auf die gesamte Nordhälfte und das Bergland aus. In den Nordstaulagen beginnt damit ein anhaltend intensives Niederschlagsereignis mit stark schwankenden Schneefallgrenzen“, lautet die Prognose der GeoSphere Austria.

Es wird stürmisch

Wie bereits angekündigt, wird es in den nächsten Tagen stürmisch – und das schon ab Donnerstag. „Der Wind bläst vor allem nördlich des Alpenhauptkammes kräftig, auf den Bergen stürmisch aus West. Im Süden greift der Wind kaum noch durch“, wissen auch die Meteorologen der GeoSphere Austria. Je nach Wind wird es in der Früh minus 4 bis plus 5 Grad haben. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 3 bis 10 Grad an.