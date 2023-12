Teils trocken, teils nass: Dieses Wetter erwarten uns am Donnerstag

Erst einmal die doch eher positive Teil der Prognose: Im Süden bleibt es mit föhnigem Südwestwind trocken. Am Vormittag gehen sich hier sogar ein paar Sonnen-Phasen aus. Im Norden sieht die Lage wiederum ganz anders aus: Wolken überwiegen und es gehen nicht sehr starke Schnee- und Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze steigt im Laufe des Tages von 700 auf 1.200 Meter an. „Gegen Abend werden Schneefall und Regen an der Alpennordseite stärker“, heißt es weiter von der GeoSphere Austria. In der Früh hat es minus 6 bis 1 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf 3 bis 7 Grad an.