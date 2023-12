Unglücksfall befürchtet: Deutscher seit einer Woche in Tirol vermisst

Zum letzten Mal wurde der 35-jährige Deutsche am Mittwoch, dem 13. Dezember, gegen 21.30 Uhr in Seefeld in Tirol gesehen. Zu diesem Zeitpunkt soll er ein Lokal im Ortskern zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen haben. Bei seiner Wohnung kam er aber leider nie an. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden bereits mobilisiert, um nach dem 35-Jährigen zu suchen, aber bislang ohne Erfolg. „Es wird ein Unglücksfall befürchtet“, heißt es von der Landespolizeidirektion Tirol.

So sieht der Vermisste aus ca. 163 cm groß, normale Statur, hinkender Gang, Tätowierungen auf Brust und rechtem Unterarm. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war der 35-Jährige mit einer dunklen Oberbekleidung bekleidet und führte einen auffällig gelben Rucksack mit.

©LPD Tirol