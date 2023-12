Sie vertreten die Interessen von 165.000 Kärntner Senioren

Am Foto: Die Mitglieder des Kärntner Seniorenbeirates mit den Landesrätinnen Sara Schaar und Beate Prettner.

Die weiteren Mitglieder des Kärntner Seniorenbeirates sind Günther Tschachler, Thomas Kohlhuber, Hans Steiner, Christine Juliane Enzi, Johanna Köstinger und Albert Wutscher. „Gemeinsam mit euch schaffen wir jene Rahmenbedingungen, damit die erfahrene Generation so lange wie möglich aktiv und selbstbestimmt am sozialen Leben teilhaben kann“, gratulierten die beiden SPÖ-Landesrätinnen Beate Prettner und Sara Schaar. In Kärnten leben mehr als 165.000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Das entspricht knapp 30 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Kärntner Seniorengesetz novelliert

In diesem Jahr wurde das Kärntner Seniorengesetz novelliert, was für die Organisationen der Seniorinnen und Senioren eine noch umfassendere finanzielle Unterstützung bedeutet. „Diese zusätzlichen budgetären Mittel – und selbstverständlich auch die Projektförderungen durch das Land Kärnten – sind für die Verbände enorm wichtig für ihre Generationen-Arbeit. Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen im Land Kärnten herzlich bedanken“, bemerkte Vorsitzender Karl Bodner. Er sprach abschließend eine herzliche Einladung zum Kärntner Generationen-Skitag des PVÖ am 20. Jänner 2024 auf der Petzen aus.