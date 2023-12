Gratis Schulessen & Co: Wie der Bund gegen Kinderarmut vorgehen will

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 00:35 / ©Pexels.com

Im Rahmen der EU-Kinderrechts-Strategie hat die Europäische Union ihren Mitgliedstaaten empfohlen, einen Maßnahmenplan im Kampf gegen Kinderarmut zu erarbeiten. Er soll allen Kindern gleiche Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Strategie für Österreich wurde vom Sozialministerium in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt und dem Bildungsministerium erarbeitet. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Teuerungskrise zu berücksichtigen, wurde der Aktionsplan nochmals aktualisiert. Am Mittwoch, dem 20. Dezember, wurde der 86 Seiten starke “Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Garantie für Kinder” im Ministerrat beschlossen.

Zahl der Kinderarmut halbieren

Bis 2030 soll die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen Kinder und Jugendlichen in Österreich auf 11 Prozent halbiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung bereits eine Reihe von Maßnahmen getroffen – etwa die Zahlung von 60 Euro pro Kind und Monat an armutsgefährdete Familien, eine Verdoppelung der Schulstart-Gutscheine oder die Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen.

Diese Maßnahmen enthält der Aktionsplan

Für die kommenden Jahre definiert der Nationale Aktionsplan sechs Bereiche. Unter anderem soll die Betreuung von Unter-3-Jährigen Kindern bis 2030 um 8 auf 40 Prozent gesteigert werden. In allen Schulen sollen Kinder mindestens eine kostenlose Mahlzeit pro Tag erhalten. Mehr Kinderärzte, Augenärzte sowie Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie sollen die Gesundheitsversorgung verbessern. Geplant sind auch Verbesserungen bei der Inklusion von Kindern in Schulen und zusätzliches Unterstützungspersonal an Schulen. Auch Maßnahmen für eine gesunde Ernährung und für angemessenen Wohnraum sind enthalten. Angeschlossen sind dem Nationalen Aktionsplan über 600 konkrete Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans.

Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung laufende Erhöhung der Betreuungsquoten sowohl bei den Unter-3-Jährigen als auch bei den 3 bis 6-jährigen Kindern

Ausbau elementarer Bildungseinrichtungen, Verbesserungen bei Öffnungszeiten und mehr

Verbesserungen von Rahmenbedingungen im Berufsfeld Elementarpädagogik

Inklusive Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten geplante Einführung Bildungspflicht: grundlegender Kompetenzerwerb bis zum 18. Lebensjahr

Verbesserung der Inklusion von Kindern mit Behinderungen ins Schulsystem inkl. Vernetzung mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Aufstockung Unterstützungspersonal: Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Assistenz, Administration

Ausbau ganztägiger Schulformen

Gesunde Schulmahlzeit bis 2030 sollen in allen Schulen mind. 1 kostenlose gesundheitsfördernde Mahlzeit bzw. Verpflegung pro Schultag bereitgestellt werden

Verpflegungsangebote an Schulen sollen leistbar, attraktiv, abwechslungsreich und bedarfsgerecht gestaltet werden

Verbesserung des Bewusstseins betreffend gesunder Lebensmittel und Ernährung



Gesunde Ernährung Verbesserung Qualität der Ernährung, insbesondere von benachteiligten Kindern

Weiterentwicklung des Programms „REVAN“ (Richtig essen von Anfang an) entlang der Prioritäten Stillförderung, Gemeinschaftsverpflegung und Informationsangebote

Stärkere Verankerung von Lebensmittelkompetenz und Verbraucherbildung in der Ausbildung von Lehrern

Gesundheitsversorgung Aufbau und weiterführende Verbesserungen: ambulante pädiatrische, augenärztliche und kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung

Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes zum Eltern-Kind-Pass: u.a. Erhöhung Inanspruchnahme vulnerabler Gruppen

Aufwertung und Kompetenzerweiterung bei Schulärzten

Schaffung von Kinder-Primärversorgungseinrichtungen