KAC musste Overtime-Niederlage gegen den Titelverteidiger einstecken

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 06:52 / ©EC-KAC/Florian Pessentheiner

Nach einer stimmungsvollen Zeremonie zur Würdigung der Karriere von Thomas Koch starteten beide Teams sehr ambitioniert in die Begegnung, Tore fielen zunächst trotz guter Gelegenheiten auf beiden Seiten keine. Anders als im ersten Abschnitt war Salzburg im zweiten Durchgang das bessere Team, der erste Treffer gelang aber den Rotjacken, als Ganahl den Rebound nacheiner Möglichkeit Maiers einkehrte.

Im dritten Drittel glich der Titelverteidiger aus, Payerl schob den Abpraller eines abgefälschten Genoway-Schusses über die Linie. In der Verlängerung hatten die Roten Bullen das bessere Ende für sich: Murphy gewann hinter dem Kasten einen Zweikampf gegen Ganahl am Rande des Erlaubten und klopfte schließlich aus kurzer Distanz den tiefen Baltram-Querpass in die Maschen. Einen detaillierten Spielbericht findest du hier.

Torfolge 1:0 Manuel Ganahl (38:10/David Maier, Nick Petersen) 1:1 Adam Payerl (46:39/Drake Rymsha, Chay Genoway) 1:2 Ryan Murphy (61:47/Florian Baltram)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 06:58 Uhr aktualisiert